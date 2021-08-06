Ayvalıık'ta barış temalı "Heykel Sempozyumu" Ayvalık Büyük Park'ta başladı
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Ayvalıık'ta barış temalı "Heykel Sempozyumu" Ayvalık Büyük Park'ta başladı

Ayvalıık'ta barış temalı 'Heykel Sempozyumu' Ayvalık Büyük Park'ta başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Sempozyumun açılışına; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Başkan Yardımcısı Ethem Vardı, meclis üyesi Merih Arslan ve heykeltıraşlar katıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 1. Ayvalık Heykel Sempozyumu'nu Ayvalık'ta başlatmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Sempozyumun açılışına; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Başkan Yardımcısı Ethem Vardı, meclis üyesi Merih Arslan ve heykeltıraşlar katıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 1. Ayvalık Heykel Sempozyumu'nu Ayvalık'ta başlatmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Bir ay sonra ortaya çıkacak olan çalışmaların kentin estetiğine değer katacağını vurgulayan Başkan Ergin şöyle konuştu:

"Heykel ile ilgili dünya üzerindeki bağlantılı sitelerin başvurusunu açtığımızda 24'ü Türk, 119 eser başvuruda bulundu. Barış temalı sempozyumlar ile ilgili kişilerden oluşturduğumuz komisyon tarafından Serhii Sbıtnıew, Anna Teressa, Mikail Sobolev, Vasalina Karpova ve Hakan Şengönül'ün eserleri seçildi. Sanatçılar eserlerini yontmaya başladı. Kent estetiği ve kültür sanat açısından önem arz eden bu sempozyum için sekiz aylık bir ön çalışma yapıldı. Sanatçılarımıza iyi bir sempozyum dönemi dilerim.Heykellerimiz bittiğinde kentimizin uygun alanlarında yerlerini alacak. Marmara Adalar Belediyesi sempozyum için uygun mermerler konusunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de proje ortağı olarak sempozyuma katkı sundu onlara da teşekkür ediyorum."

Kaynak: Bültenler

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