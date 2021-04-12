Ayvacık'ta park halindeki otomobil yandı
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Ayvacık'ta park halindeki otomobil yandı

Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ - Haberler | Güncel
Ayvacık'ta park halindeki otomobil yandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ayvacık Sanayi Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak bölgedeki sanayi esnafı müdahale etti. Ardından Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Polis ekipleri, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen aracın sahibine ulaşmaya çalışıyor. Yangın, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.


Ayvacık'ta park halindeki otomobil yandı
Ayvacık'ta park halindeki otomobil yandı
Ayvacık'ta park halindeki otomobil yandı
Ayvacık'ta park halindeki otomobil yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

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