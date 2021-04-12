Ayvacık'ta park halindeki otomobil yandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ayvacık Sanayi Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak bölgedeki sanayi esnafı müdahale etti. Ardından Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Polis ekipleri, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen aracın sahibine ulaşmaya çalışıyor. Yangın, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ