Aytunç Erkin kimdir? FOX konuğu Gazeteci Aytunç Erkin kaç yaşında, nereli?

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AYTUNÇ ERKİN KİMDİR?

1975 yılında Adana Kozan'da dünyaya gelen Aytunç Erkin, lisans öğrenimini Sakarya Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Erkin, Dayının Casusları ve Fetö'nün Şifreleri adlı eserlerin yazarıdır.

Yazar Aytunç Erkin, Kırmızı Kedi Yayınevi ve Kaynak Yayınları aracılığı ile yayınlamış olduğu Dayının Casusları ve Fetö'nün Şifreleri adlı eserleri sayesinde okurlarının beğenilerini kazanmıştır.

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