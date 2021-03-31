Ayten Usta'dan çalışanlarına moral etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayten Usta'dan çalışanlarına moral etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ayten Usta'dan çalışanlarına moral etkinliği

Ayten Usta Gurme Restoran işletmede uzun zamandır çalışan personellerine çeşitli hediyeler vererek motivasyonlarını tazeledi.

Ayten Usta Gurme Restoran işletmede uzun zamandır çalışan personellerine çeşitli hediyeler vererek motivasyonlarını tazeledi.

Ayten Usta Gurme Restoran, mutfaktan sorumlu olan İşletme Müdür Yardımcısı Derya Könkenti'nin emekli olmasından dolayı düzenlenen veda programında, Könkenti'nin yanı sıra işletmede 5 yılı aşkındır çalışan 7 personel de onurlandırılarak plaket ve çiçek takdimi yapıldı. Derya Könkenti ile 12 yıldır bir arada çalıştıklarını, birlikte ağlayıp birlikte güldüklerini ifade eden işletme sahibi Ayten Çetin, "Derya hanımında gelmesiyle birlikte haluj gibi özellikle Çerkez mutfağına has yemekleri menümüze kattık. Şu anki duygularımı anlatmak gerçekten çok zor, biz aynı çatı altında bir aile olduk. Derya Hanım'ın Ayten Usta markasında emekleri çok fazla. Bizde her zaman yeri ayrı olacak" diye konuştu.

"Ayten Usta işten çok aile"

İşe başladığı günden bu yana bir personel gibi değil, ailenin bir üyesiymiş gibi bir arada olduklarını dile getiren Derya Könkenti, yıllardır bir arada çalıştığı tüm arkadaşlarına teşekkür ederken sözlerine şöyle devam etti:

"Göletli Park şubesi ilk açılığı zaman bir gün buraya gelen misafirler oturacak yer bulamayacak demiştim, zaman geldi ve o günleri gördük Allah'a şükür. Bazı şeyler sözlere sığdırılamıyor, Ayten Usta benim ailem, buradaki herkes benim ailem. Burada çalışıyor olmak bana her zaman onu verdi."

Bünyesinde çalışan 128 personelden 116'sının kadın olmasıyla kadına verdiği önemle dikkat çeken Ayten Usta Gurme Restoran, yalnızca müşterilerini değil, çalışanlarını da memnun ederek takdir topluyor. - ESKİŞEHİR

Ayten Usta'dan çalışanlarına moral etkinliği
Ayten Usta'dan çalışanlarına moral etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Türkan Şoray Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayten Usta'dan çalışanlarına moral etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:40:32. #1.16#
title