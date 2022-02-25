Ayten Erman Koronavirüs Nedeniyle Yaşamını Yitirdi

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Ayten Erman aynı zamanda Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller aldı. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu var. Cennet Mahallesi 2004 Kaygısızlar 1994 ve Bombacı 1988 gibi yapımlarla tanındı.