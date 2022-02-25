Ayten Erman Koronavirüs Nedeniyle Yaşamını Yitirdi
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Ayşen Gruda'nın ablası Ayten Erman'dan gelen haberle sevenlerini yasa boğuldu. Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Ayten Erman tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Türk sanat camiası, usta oyuncu Ayten Erman'dan gelen haberle yasa boğuldu. Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Erman, hastalığı atlatamayarak hayata veda etti. Erman aynı zamanda usta oyuncu Ayşen Gruda'nın kardeşi olması sebebiyle de tanınıyordu. Gruda ise 23 Ocak 2019'da hayata gözlerini yummuştu.
AYTEN ERMAN KİMDİR?
Ayten Erman aynı zamanda Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller aldı. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu var. Cennet Mahallesi 2004 Kaygısızlar 1994 ve Bombacı 1988 gibi yapımlarla tanındı.
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