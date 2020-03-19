"Aytaç Yalman ile birlikte korona virüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu"
Sağlık Bakanı Koca: "Aytaç Yalman ile birlikte korona virüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu.
19.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:55
Sağlık Bakanı Koca: "Aytaç Yalman ile birlikte korona virüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu."
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA