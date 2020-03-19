"Aytaç Yalman ile birlikte korona virüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu" Sağlık Bakanı Koca: "Aytaç Yalman ile birlikte korona virüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: "Aytaç Yalman ile birlikte korona virüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu." (İHA) Kaynak: İHA