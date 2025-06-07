Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel ayrıldı mı, neden?

Oyunculuk kariyerleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel çifti, bu kez özel hayatlarıyla gündeme geldi. Sosyal medya platformlarında dolaşan ayrılık iddiaları kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bir süre önce barıştıkları bilinen çiftin yeniden yollarını ayırıp ayırmadığı, magazin gündeminde en çok merak edilen başlıklardan biri haline geldi. Peki, Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel gerçekten ayrıldı mı, ayrılık iddialarının nedeni ne? İşte merak edilen ayrıntılar…

AYTAÇ ŞAŞMAZ VE CEMRE BAYSEL AYRILDI MI, NEDEN?

Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın aşkı bir kez daha sona erdi. Daha önce ayrılıp yeniden barışan ikili, geçtiğimiz günlerde yollarını kalıcı olarak ayırma kararı aldı. Ayrılığın hemen ardından Cemre Baysel, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımına ise, "Güneşi yakalıyorum" notunu ekledi.

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel ayrıldı mı

Bu paylaşım kısa sürede gündem olurken, Aytaç Şaşmaz'dan da gecikmeyen bir karşılık geldi. Oyuncu, Instagram'da yayınladığı bir videonun altına, "Güneş yüzünü görür, ama ay ruhunu bilir"ifadesini yazarak eski sevgilisine dolaylı bir mesaj gönderdiği yorumlarını beraberinde getirdi.