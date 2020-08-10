Aytaç Şaşmaz'ın hikayesi
Başarılı oyuncu Aytaç Şaşmaz, oyunculuğunun yanısıra bir süredir amatör olarak müzik ile ilgileniyor.
10.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:25
Söz, Aşk Tesadüfleri Sever, Hekimoğlu gibi yapımlarda oyunculuğuyla adından söz ettiren Şaşmaz, Digital mecralarda yayınlanan şarkısı ile müzik dünyasına attığı ilk adımla büyük ilgi gördü.
" BARINDIĞIM HİKAYE "
Dijital mecralarda dinleyicisiyle buluşan " Barındığım Hikaye" şarkısının sözleri Şaşmaz'a, müzik ve bestesi ise yakın dostu, oyuncu Eren Vurdem' ait.
Kaynak: Bültenler