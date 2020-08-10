Aytaç Şaşmaz'ın hikayesi Başarılı oyuncu Aytaç Şaşmaz, oyunculuğunun yanısıra bir süredir amatör olarak müzik ile ilgileniyor.

Söz, Aşk Tesadüfleri Sever, Hekimoğlu gibi yapımlarda oyunculuğuyla adından söz ettiren Şaşmaz, Digital mecralarda yayınlanan şarkısı ile müzik dünyasına attığı ilk adımla büyük ilgi gördü. " BARINDIĞIM HİKAYE " Dijital mecralarda dinleyicisiyle buluşan " Barındığım Hikaye" şarkısının sözleri Şaşmaz'a, müzik ve bestesi ise yakın dostu, oyuncu Eren Vurdem' ait. Kaynak: Bültenler