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Aytaç Kara Instagram mesajları ifşa oldu

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Aytaç Kara Instagram mesajları ifşa oldu

Twitter'da bir kullanıcı tarafından Instagram mesajı ifşa edilen Galatasaraylı futbolcu Aytaç Kara, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Galatasaray'da forma şansı bulamayan Aytaç Kara, Twitter'da bir kullanıcı tarafından ifşa edildi.

28 yaşındaki futbolcu sosyal medyada bir kullanıcıya 'Gel' diye mesaj yazdı.

Bu mesaj, o kullanıcı tarafından ifşa edilirken 'Bu kim' ifadeleri yer aldı.

İkili, birbirini takip etmezken bu mesajın yanlışlıkla mı yoksa bilerek mi yazıldığı bilinmiyor.

Kaynak: TV100

Aytaç Kara Instagram mesajları ifşa oldu

Aytaç Kara Instagram mesajları ifşa oldu

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