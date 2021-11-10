Aytaç Kara Instagram mesajları ifşa oldu

Galatasaray'da forma şansı bulamayan Aytaç Kara, Twitter'da bir kullanıcı tarafından ifşa edildi.

28 yaşındaki futbolcu sosyal medyada bir kullanıcıya 'Gel' diye mesaj yazdı.

Bu mesaj, o kullanıcı tarafından ifşa edilirken 'Bu kim' ifadeleri yer aldı.

İkili, birbirini takip etmezken bu mesajın yanlışlıkla mı yoksa bilerek mi yazıldığı bilinmiyor.

Kaynak: TV100