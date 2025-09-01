Aytaç Durak sağlık durumu ne?

Aytaç Durak sağlık durumu ne?
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Aytaç Durak, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 87 yaşındaki siyasetçi, İstanbul'a gitmek üzere uçağa bindiği sırada rahatsızlandı. Peki, Aytaç Durak sağlık durumu ne?

Tansiyon rahatsızlığı sebebiyle fenalaşan Durak'ın bulunduğu uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. İnişin ardından Durak, Tarsus'taki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AYTAÇ DURAK SAĞLIK DURUMU NE?

Durak'ın rahatsızlanmasının ardından uçak, rotasını değiştirerek yeniden havalimanına acil iniş gerçekleştirdi.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Durak, uçakta yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Yüreğir Başkent Hastanesi'ne nakledildi.

GEÇMİŞTE DE SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl yayla evinde rahatsızlanan Durak, hava ambulansı ile Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti.

SİYASİ KARİYERİ

Aytaç Durak, siyasi hayatı boyunca ANAP, DYP, AK Parti, MHP'de görev aldı ve bir dönem bağımsız olarak da yoluna devam etti. 1984, 1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında yapılan seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek kentin en uzun süre görev yapan belediye başkanlarından biri oldu.

