Aysun Kayacı kimdir? Aysun Kayacı kaç yaşında, nereli? Aysun Kayacı biyografisi!

9 yıldır Londra'da yaşayan Aysun Kayacı Türkiye'ye geldi. 2021 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı tatil için Bodrum'a geldi. Özel hayatını basına yansıtmayan Aysun Kayacı'nın hayatı merak ediliyor. Eski manken Aysun Kayacı kimdir? Aysun Kayacı kaç yaşında, nereli? Aysun Kayacı mesleği nedir? Aysun Kayacı hayatı ve biyografisi nedir?

Mankenliğe 15 yaşında fuarlarda stand görevlisi olarak başlayan Aysun Kayacı uzun yıllar mankenlik yapmıştır. 2004 yılında 12. MGD Altın Objektif Ödülleri'nde "Yılın En İyi Mankeni" ödülünü alan Aysun Kayacı'nın 9 yıl sonra Türkiye'ye dönmesiyle birlikte hayatı merak edildi. Peki, Eski manken Aysun Kayacı kimdir? Aysun Kayacı kaç yaşında, nereli? Aysun Kayacı mesleği nedir? Aysun Kayacı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYSUN KAYACI KİMDİR?

Aysun Kayacı (d. 20 Mayıs 1979; Üsküdar, İstanbul) Türk manken, oyuncu, sunucu.

Mankenliğe 15 yaşında fuarlarda stand görevlisi olarak başladı. Uzun süre mankenlik yaptıktan sonra 2000'li yıllarda oyunculuğa da başladı ve Zehirli Çiçek dizisinde rol aldı.

2004 yılında 12. MGD Altın Objektif Ödülleri'nde "Yılın En İyi Mankeni" ödülünü aldı. 2005 yılında Çat Kapı, 2006 yılında Doktorlar, 2007 yılında Sessiz Gemiler adlı dizilerde rol aldı. Kısık Ateşte 15 Dakika adlı sinema filminde de şarkıcı rolü oynadı. 2007 - 2008 yıllarında Pepsi'nin ses getiren bir reklam filminde oynadı.

2009'da Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Dizi oyunculuğuna devam etse de ağırlıklı olarak, NTV'de yayınlanan Haydi Gel Bizimle Ol adlı televizyon programında sunuculuk yaptı. Ayrıca aynı yıllarda Haldun Dormen ile birlikte özel bir kanalda şarkı yarışması sunuculuğu yaptı.

27 Mart 2008 tarihinde söz konusu programda, ve George Orwell'in Hayvanlar Çiftliği romanındaki domuz karakterine söylettiği: "Hepimiz eşitiz ama ben herkesten daha eşitim" sözlerine gönderme yaparak; "Bu ne biçim demokrasi? Benim verdiğim oy ile; ayak takımının, dağdaki çobanın oyu eşit olabilir mi?" sözleri yüzünden Adıyaman ve İlçeleri Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Orak ve avukatı Hacı Orhan tarafından hakkında suç duyurusunda bulunularak ve "Basın Yoluyla Hakaret" suçundan Türk Ceza Kanunu 301. maddesinden dava açılması istendi.

27 Ekim 2012'de bankacı Efe Kapancı ile evlendi. Medyadan uzak bir şekilde Londra'da yaşamını sürdürmektedir.

FİLMOGRAFİSİ

Kısık Ateşte 15 Dakika

Şeytanın Pabucu

DİZİLERİ

Zehirli Çiçek

Çat Kapı

Doktorlar

Sessiz Gemiler

Gece Gündüz

Cuma'ya Kalsa

Artı 18