Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi TRT'yi bayramları karıştırmakla eleştiren Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan da bayramları karıştırdı. Arslan "TRT Haber, 19 Mayıs Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı yerine, kalktı 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı diye yazdı." ifadelerini kullandı.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, TRT ekranlarına htalı yazılan '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' ifadesini eleştirirken 19 Mayıs'ı 'Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı' ilan etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı defalarca 'Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak nitelendiren Arslan sosyal medyada alay konusu oldu.

TRT DE BENZER BİR HATA YAPMIŞTI

TRT Haber'in bayramları karıştırarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na "Cumhuriyet Bayramı" demesi büyük tepki çekmişti. Aynı gün TRT'den yapılan açıklamada grafiği yayınlayan personel hakkında idari soruşturma başlattığı duyurulmuştu.

KENDİSİ DE BAYRAMLARI KARIŞTIRDI

TRT'yi eleştireyim derken Halk Tv programcısı Ayşenur Arslan da benzer bir hataya imza attı. Kendisi de bayramları karıştıran Aslan, "TRT 19 Mayıs'ta Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı yerine, Cumhuriyet Bayramı dedi" ifadelerini kullandı.

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir programda arkada böyle bir grafik... Özür dilediler sonra, 'Bir yanlışlık olmuş' demişler. Yanlışlık nasıl olur, kısa süreli bir yanlışlık olur. O yanlışlık hemen telafi edilir, özür dilenir sonra tamam büyütmeyelim denir."