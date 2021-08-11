Aysel İpar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aysel İpar'ın hayatı ve biyografisi!
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Aysel İpar geliyor. Peki, Aysel İpar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aysel İpar'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...
Sosyal medyada ve gündemde yer alan isimler arasında Aysel İpar gelmektedir. Aysel İpar'ın hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Aysel İpar kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Tüm detaylar sizlerle...
AYSEL İPAR KİMDİR?
Aysel İpar Türk Sanat Müziği sanatçısıdır.
Asıl ismi Aysel Belkıs olan Aysel İpar, 1938 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Amiral Numan İbrahim'in kızı olan Aysel İpar, Üsküdar Kız Koleji'ni bitirdikten sonra 1956 yılında evlenmiştir.
Aysel İpar doğum tarihi : 1938
Aysel İpar nereli : İstanbul doğumlu
Aysel İpar mesleği ne : Türk Sanat Müziği sanatçısı
Aysel İpar, 19 yaşındayken kızı Serpil Barlas'ı dünyaya getirmiştir. Evlendikten 16 sene sonra, 1972 senesinde boşanmıştır. Aysel İpar, 1974 yılında Kazım Polat ile evlenmiştir. ''Ayrılmalıyız Artık'' isimli şarkı ile ünlenen Aysel İpar, 1989-2006 yılları arasında Amerika'da yaşamıştır.
Aysel İpar, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında yaşamını yitirdi.