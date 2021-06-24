Aysel Git Başımdan şiiri - Attila İlhan Aysel Git Başımdan şiiri
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Aysel Git Başımdan şiiri - Attila İlhan Aysel Git Başımdan şiiri

Aysel Git Başımdan şiiri - Attila İlhan Aysel Git Başımdan şiiri
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Attila İlhan'in Aysel Git Başımdan şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Aysel Git Başımdan şiiri Attila İlhan tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Aysel Git Başımdan şiiri - Attila İlhan Aysel Git Başımdan şiiri

Aysel Git Başımdan şiiri Attila İlhan'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Aysel Git Başımdan" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Attila İlhan Aysel Git Başımdan şiiri

AYSEL GİT BAŞIMDAN

Aysel git başımdan ben sana göre değilim

Ölümüm birden olacak seziyorum.

Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim

Aysel git başımdan istemiyorum.

Benim yağmurumda gezinemezsin üşürsün

Dağıtır gecelerim sarışınlığını

Uykularımı uyusan nasıl korkarsın,

hiçbir dakikamı yaşayamazsın.

Aysel git başımdan ben sana göre değilim.

Benim icin kirletme aydınlığ

..........

..........

Kaynak: Antoloji.com - Attila İlhan Aysel Git Başımdan şiiri

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Aysel Git Başımdan şiiri - Attila İlhan Aysel Git Başımdan şiiri - Haberler
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