Aysel Git Başımdan şiiri - Attila İlhan Aysel Git Başımdan şiiri
Attila İlhan'in Aysel Git Başımdan şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Aysel Git Başımdan şiiri Attila İlhan tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Aysel Git Başımdan şiiri - Attila İlhan Aysel Git Başımdan şiiri
Aysel Git Başımdan şiiri Attila İlhan'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Aysel Git Başımdan" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Attila İlhan Aysel Git Başımdan şiiri
AYSEL GİT BAŞIMDAN
Aysel git başımdan ben sana göre değilim
Ölümüm birden olacak seziyorum.
Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
Aysel git başımdan istemiyorum.
Benim yağmurumda gezinemezsin üşürsün
Dağıtır gecelerim sarışınlığını
Uykularımı uyusan nasıl korkarsın,
hiçbir dakikamı yaşayamazsın.
Aysel git başımdan ben sana göre değilim.
Benim icin kirletme aydınlığ
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Kaynak: Antoloji.com - Attila İlhan Aysel Git Başımdan şiiri