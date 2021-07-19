Aysel Aydoğan - Gülme Emi sözleri! 'Gülme Emi' şarkı sözleri nelerdir?

Aysel Aydoğan - Gülme Emi şarkısı kısa süre önce Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 290 bin izlenme ve 8 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Aysel Aydoğan - Gülme Emi sözleri nelerdir?