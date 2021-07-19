Aysel Aydoğan - Gülme Emi sözleri! 'Gülme Emi' şarkı sözleri nelerdir?
Aysel Aydoğan - Gülme Emi şarkısı kısa süre önce Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 290 bin izlenme ve 8 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Aysel Aydoğan - Gülme Emi sözleri nelerdir?
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AYSEL AYDOĞAN - GÜLME EMİ SÖZLERİ
Geçmedi kalbimde sızın geçmiyor
Kırk yılda halimi sorma emi
Dinmesin aşkın kanasın serinde
Gelipte bir tek gün sarma emi
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Senin de gökyüzünü sarsın bulutlar
Gözlerinden yaş olup aksın umutlar
Kalbinde kor olsun bensiz yarınlar
Yaktığın kadar yan sönme emi
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Çıkmıyor aklımdan dün gibi yüzün
Mevsimsiz sarar sol ölme emi
Gitmesin kapından ne dert ne hüzün
Pişman olup bir gün dönme emi