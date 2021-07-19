Aysel Aydoğan - Gülme Emi sözleri! 'Gülme Emi' şarkı sözleri nelerdir?
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Aysel Aydoğan - Gülme Emi sözleri! 'Gülme Emi' şarkı sözleri nelerdir?

Aysel Aydoğan - Gülme Emi sözleri! 'Gülme Emi' şarkı sözleri nelerdir?
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Aysel Aydoğan - Gülme Emi şarkısı kısa süre önce Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 290 bin izlenme ve 8 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Aysel Aydoğan - Gülme Emi sözleri nelerdir?

Aysel Aydoğan - Gülme Emi sözü nedir? Aysel Aydoğan - Gülme Emi sözleri nedir? Aysel Aydoğan - Gülme Emişarkısının tüm sözleri haberimizde...

AYSEL AYDOĞAN - GÜLME EMİ SÖZLERİ

Geçmedi kalbimde sızın geçmiyor

Kırk yılda halimi sorma emi

Dinmesin aşkın kanasın serinde

Gelipte bir tek gün sarma emi

-----

Senin de gökyüzünü sarsın bulutlar

Gözlerinden yaş olup aksın umutlar

Kalbinde kor olsun bensiz yarınlar

Yaktığın kadar yan sönme emi

-----

Çıkmıyor aklımdan dün gibi yüzün

Mevsimsiz sarar sol ölme emi

Gitmesin kapından ne dert ne hüzün

Pişman olup bir gün dönme emi

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Aysel Aydoğan - Gülme Emi sözleri! 'Gülme Emi' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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