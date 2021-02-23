Ayşe Tükrükçü kimdir? Ayşe Tükrükçü hayatı ve biyografisi! Ayşe Tükrükçü kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Didem Soydan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ayşe Tükrükçü hakkında merak edilenler. Ayşe Tükrükçü hayatı ve biyografisi. Ayşe Tükrükçü kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ayşe Tükrükçü merak konusu oldu. İşte Ayşe Tükrükçü hakkında merak edilen Ayşe Tükrükçü kimdir, Ayşe Tükrükçü hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYŞE TÜKRÜKÇÜ KİMDİR?

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ayşe Tükrükçü, çocuk yaşta ensest tecavüzüne uğradı. 1993 yılında kocası tarafından 240 milyon liraya geneleve satıldı ve daha sonra bir dönem evsiz kalarak sokaklarda yaşadı. Hayatsız kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için 2007 yılında İstanbul'dan bağımsız milletvekili adayı oldu. 2008 yılında mücadelesini anlatan "Hayatsız Kadın Ayşe" kitabı çıktı. Tüm bu acı tecrübelerin ardından, sokakta yaşayan kişilere destek olmak için 2014 yılında Şefkat-Der ile birikte evsiz kişilere çorba yapıp dağıtmaya başladı. 2 seneye yakın aralıksız her akşam çorba dağıtımına devam eden Ayşe Tükrükçü kendi hikayesinden yola çıkarak evsiz insanların hayatlarına bir nebze olsun dokunmaya çalıştı. 2015 senesinde Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programına seçildi ve yaptığı sivil toplum projeleriyle sosyal girişimcilik alanında bir çok ödül aldı, verdiği mücadele çeşitli belgesellere konu oldu.

2017'de evsiz, toplumda yok sayılan ve ötekileştirilen bireylerin topluma geri kazandırılması amacıyla Hayata Sarıl Derneğini kurdu. Sürdürülebilir sivil toplum anlayışıyla açtığı Hayata Sarıl Lokantası'nda evsiz bireyleri de istihdam ederek hayata tekrar sarılmalarını sağlarken, akşam ücretsiz yemek dağıtıyor.

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