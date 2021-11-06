Ayşe nine komandolar üşümesin diye ördü, yürekleri ısıttı

TOKAT (İHA) - Tokat'ta 89 yaşındaki Ayşe nine komandolara soğukta üşümesin diye yün çorap örerek hediye etti.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Köklüce köyünde yaşayan Ayşe Çakan, 112 çağrı merkezini arayarak komandolar için çorap ördüğünü hediye etmek istediğini söyledi. İl Jandarma Komutanlığı personeli Ayşe nineyi evinde ziyaret etti. 43 çift yün çorabın Suriye bölgesinde görev alacak olan Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli personeline hediye edilmek üzere teslim alındı. Yetim büyüdüğünü belirten Ayşe nine, ördüğü çorapların komandoların ayaklarını sıcak tutmasını diledi. Ayşe ninenin yürekleri ısıtan görüntüleri sosyal medya da beğeni topladı. - TOKAT