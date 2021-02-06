Ayşe Mine kimdir? Ayşe Mine kaç yaşında? Ayşe Mine şarkıları nelerdir?

Bir dönem şarkılarıyla damga vuran Ayşe Mine, Star TV'nin İbo Show programına katıldı. İzleyenleri eğlence dolu dakikalar yaşatan program İbo Show katılan Ayşe Mine kimdir? Ayşe Mine kaç yaşında? Ayşe Mine şarkıları nelerdir? merak ediliyor.

AYŞE MİNE KİMDİR? AYŞE MİNE KAÇ YAŞINDA?

30 Ocak 1961 yılında dünyaya gelen Ayşe Mine İstanbul'da doğdu. 13 yaşındayken Radife Erten'den eğitim alarak müzik kariyerine yavaş yavaş başladı. İsmail Akdeniz, Özcan Korkut ve Muzaffer Birtan gibi isimlerden ders alan Ayşe Mine bir dönen Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde bulundu. Henüz 16 yaşındayken ilk plağını 45'liğini çıkardı. 1977 yılında 'Demek ki öyle' adlı şarkısı hit oldu. Çıkarmış olduğu 'Erkek Milleti' isimli plağıyla ise Altın Long Play Ödülü'nü kazandı. Ardından 1986 yılında Murat Soydan ile başrollerini paylaştığı Erkek Milleti filminde yer aldı. Ses sanatçısı Ayşe Mine 1994 yılında Mutlugiller dizisinde başrol oynayarak oyunculuk kariyerine de devam etti.

1979 yılında Ergün Günaydın ile hayatını birleştiren Ayşe Mine iki oğlu vardır.

AYŞE MİNE ŞARKILARI NELERDİR?

Günümüzde hala dinlenmeye devam eden arabesk müzik sanatçısı Ayşe Mine'nin şarkıları aşağıdaki gibidir.

2019 Yakalım Gemileri

1999 Utan

1995 Yalancı/ Ağla Gönül

1994 Şaka Yaptım

1992 Bir Sen Kaldın

1990 Ben De Seni…

1989 Boşa Beni

1988 Suskunum

1987 Dertli Gelin

1985 Unutamazsın

1986 Güzel

1984 Yemin Mi Ettin

1983 Erkek Milleti

1982 O Gün Gelmesin

1979 Hopşirinini

1978 Sevdik De Ne Oldu

1977 Demek Ki Öyle/ Sıkı Fıkı