Ayşe Kökçü kimdir, kaç yaşında? Ayşe Kökçü'nün rol aldığı diziler ve filmler neler? Ayşe Kökçü hayatı ve biyografisi!
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Ayşe Kökçü kimdir, kaç yaşında? Ayşe Kökçü'nün rol aldığı diziler ve filmler neler? Ayşe Kökçü hayatı ve biyografisi!

04.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:22
Ayşe Kökçü kimdir, kaç yaşında? Ayşe Kökçü'nün rol aldığı diziler ve filmler neler? Ayşe Kökçü hayatı ve biyografisi!

Paylaştığı fotoğraf ve yaptığı açıklamayla gündeme oturan isim olan başarılı oyuncu Ayşe Kökçü kimdir, kaç yaşında? Ayşe Kökçü'nün rol aldığı diziler ve filmler neler? Ayşe Kökçü hayatı ve biyografisi!

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve başarılı oyuncu Ayşe Kökçü merak konusu oldu. İşte Ayşe Kökçü hakkında merak edilen Ayşe Kökçü kimdir, Ayşe Kökçü hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYŞE KÖKÇÜ KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Mayıs 1955

Kaç yaşında: 65yaşında

Nereli: İstanbul

İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndaki eğitiminin ardından Şehir Tiyatroları kadrosuna katılan sanatçı, tiyatro çalışmalarının yanı sıra, sinema ve televizyon filmlerinde de rol almaktadır. Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Avni Yalçın'la ve tiyatrocu Salih Sarıkaya ile evlenip ayrıldı. Bizimkiler dizisindeki "Nazan" karakteriyle tanınan Kökçü, tiyatro ve TV dışında, sinema filmlerinde de rol aldı.

2014 yılında ''Tanıklar'' adlı dizide Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ı canlandırmıştır.

AYŞE KÖRÜKÇÜ TİYATRO OYUNLARI

• Size Öyle Geliyorsa Öyledir

• Bir Başkası

• Lüküs Hayat

• Kanlı Nigar

• Vanya Dayı

• Çulsuzlar

AYŞE KÖKÇÜ'NÜN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

• Şevkat Yerimdar - 2017

• Ne Münasebet - 2015

• Kardeş Payı - 2014

• Yalancı Yarim - 2006

• Eylül - 2005

• Nefes Nefese - 2005

• Yazlıkçılar - 1993

• Bizimkiler - 1989

• Aşık Oldum - 1985

• Çıplak Vatandaş - 1985

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