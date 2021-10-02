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Ayşe Hatun Önal'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ayşe Hatun Önal'ın acı günü

Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın beyin kanaması sonucu hastanede vefat eden annesi Şengül Önal, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

OSMANİYE (İHA) - Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın beyin kanaması sonucu hastanede vefat eden annesi Şengül Önal, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Bir süredir Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan kızının yanında bulunan ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Şengül Önal'ın cenazesi bugün karayolu ile memleketi Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip Cevdetiye Beldesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından anne Şengül Önal, belde mezarlığında toprağa verildi. Annesinin ölüm haberini alan ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal da memleketi Osmaniye'ye gelerek cenaze törenine katıldı.

Öte yandan, Ayşe Hatun Önal'ın babası Remzi Önal da yaklaşık 4 yıl önce beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetmişti. - OSMANİYE

Ayşe Hatun Önal'ın acı günü

Ayşe Hatun Önal'ın acı günü

Ayşe Hatun Önal'ın acı günü

Ayşe Hatun Önal'ın acı günü

Ayşe Hatun Önal'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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