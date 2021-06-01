Ayşe Ege ve Ece Ege kardeşler kimlerdir? Ayşe Ege kimdir? Ece Ege kimdir?

İlk koleksiyonlarını 1992'de hazırlayan Ayşe ve Ece Ege, 1994'te Paris'te kurdukları tasarım şirketinde Dice Kayek markasını dünya moda literatürüne soktular. İki kardeş için dönüm noktasıysa Paris'teki ünlü PrFuarı oldu.Ayşe Ege ve Ece Ege kardeşler kimlerdir? Ayşe Ege kimdir? Ece Ege kimdir? Ayşe Ege kaç yaşında, nereli? Ayşe Ege ve Ece Ege kardeşler ne iş yapmaktadırlar? Ayşe Ege ve Ece Ege kardeşler hayatı ve biyografileri nedir?

İlk koleksiyonlarını 1992'de hazırlayan Ayşe ve Ece Ege, 1994'te Paris'te kurdukları tasarım şirketinde Dice Kayek markasını dünya moda literatürüne soktular. İki kardeş için dönüm noktasıysa Paris'teki ünlü PrFuarı oldu.Ayşe Ege ve Ece Ege kardeşler kimlerdir? Ayşe Ege kimdir? Ece Ege kimdir? Ayşe Ege kaç yaşında, nereli? Ayşe Ege ve Ece Ege kardeşler ne iş yapmaktadırlar? Ayşe Ege ve Ece Ege kardeşler hayatı ve biyografileri nedir? İşte detaylar haberimizde…

AYŞE EGE VE ECE EGE KİMLERDİR?

Bursa'da doğan Ayşe ve Ece Ege'nin babası kuyumcu, annesi ev kadını. Ece Ege, liseden sonra Paris'te moda eğitimi aldı. Ayşe Ege, Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Ece Ege, Paris'te okulu bitince "moda müessesesi yaratma" hayalini hayata geçirmek için Paris'te kaldı. İlk koleksiyonlarını 1992'de hazırlayan Ayşe ve Ece Ege, 1994'te Paris'te kurdukları tasarım şirketinde Dice Kayek markasını dünya moda literatürüne soktular. İki kardeş için dönüm noktasıysa Paris'teki ünlü PrFuarı oldu. Hiç kimsenin duymadığı bir marka oldukları için koleksiyonlarını fuar alanının en ücra köşesinde sergilemek zorunda kalan Ayşe ve Ece Ege'yi dünyanın en büyük mağaza zincirlerinin alıcıları o fuarda keşfetti. Ardından defileler başladı ve Dice Kayek dünyanın sayılı markalarından biri haline geldi. Dice Kayek'in Amerika'daki defilelerini ünlü Hollywood yıldızları da izlemeye geliyor. 2003'te Bobigny Tiyatrosu'nda Gertrude Stein'ın bir eserinin kostümlerini yapan Dice Kayek, 2004'te Prime filmi için Uma Thurman'ın kostümlerini hazırladı. İki kardeş çalışmalarını Paris'te sürdürüyor.