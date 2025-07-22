Ayşe Cankurtaran kimdir, hangi partilidir?

Siyaset sahnesindeki çarpıcı analizleriyle öne çıkan Ayşe Cankurtaran, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Katıldığı televizyon programlarında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Cankurtaran hakkında pek çok kişi detaylı bilgi arıyor. Peki, Ayşe Cankurtaran kimdir? Kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte Ayşe Cankurtaran'ın yaşamı ve biyografisine dair merak edilenler...

AYŞE CANKURTARAN KİMDİR?

Ayşe Cankurtaran, İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çamdibi bölgesinde iki dönem boyunca muhtarlık yaparak siyasi kariyerine ilk adımını attı. Bu görev süresince kazandığı yerel yönetim deneyimi, onun kısa sürede dikkat çeken bir figür haline gelmesini sağladı. Bu ivmeyle birlikte AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevine kadar yükseldi.

Cankurtaran, siyasi hayatı boyunca parti içi organizasyonlarda ve saha çalışmalarında aktif şekilde görev aldı. Çalışkanlığı, disiplini ve partisine olan bağlılığı sayesinde parti tabanında saygınlık kazandı. Bu özellikleriyle yalnızca bir yönetici değil, aynı zamanda güvenilir bir teşkilat insanı olarak tanındı.

İzmir siyasetinde özellikle Bornova çevresinde güçlü bir tanınırlık elde etti. Yerel halkla kurduğu samimi ilişkiler, onun halkla iç içe bir siyasetçi olmasını sağladı. Bornova'daki bu güçlü bağlar, siyasi kariyerine istikrarlı bir zemin hazırladı ve onu bölge halkı nezdinde öne çıkan bir isim yaptı.