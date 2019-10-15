Ayşe Begüm Onbaşı sezonu şampiyonlukla kapattı

15.10.2019 14:24

Aerobik cimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Bolu'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda çiftler kategorisinde altın madalya kazandı.

Red Bull açıklamasına göre, aerobik cimnastik disiplininde Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda çiftlerde gümüş madalyanın sahibi olan Red Bull sporcusu Onbaşı, Bolu'da düzenlenen sezonun son turnuvası Federasyon Kupası'nda çiftler kategorisinde altın madalya kazanarak sezonu altın madalya ile kapattı.

Kaynak: AA