Hakan Altun'dan ayrılan Gonca Vuslateri'den manidar paylaşım

Geçtiğimiz aralık ayında aşklarını ilan eden Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'un mutluluğu kısa sürdü. Çift, yeni yıla girmeden yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası Gonca Vuslateri imalı bir paylaşım yaparak, "İnsanın umudunu kaybettiren şeyler; yalanlar, sahtelikler, riyakarlıklar, iftiralar, aldatanlar diye devam eden bir liste" dedi.

Geçtiğimiz yılın sürpriz aşklarından olan Gonca Vuslateri ve Hakan Altun birlikteliği sona erdi. İkili, yeni yılı görmeden yollarını ayırdı. Çiftin yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeni ile bu kararı aldıkları öne sürüldü.

Ünlü şarkıcı, Gonca Vuslateri'yi sosyal medya hesabından da sildi. Altun, ilişkisi başladığı zaman sadece Vuslateri'yi takip ediyordu. Ayrılık sonrası Vuslateri'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Instagram'dan, "İnsanın umudunu kaybettiren şeyler; yalanlar, sahtelikler, riyakarlıklar, iftiralar, aldatanlar diye devam eden bir liste" yazılı bir paylaşımda bulundu.

EVLİLİK KRİZİ AYRILIK GETİRDİ

Öte yandan birkaç hafta önce evlilik dedikodularıyla gündeme gelen çiftten güzel oyuncu, sosyal medyadan "Kimsenin evlendiği yok, sakin olun arkadaşlar" mesajını yayınlamıştı. İddialara göre; ilişkinin sonunu getiren de "evlilik krizi" oldu. Taraflardan birinin evliliğe sıcak bakarken diğerinin "kesinlikle olmaz" tavrı ayrılıkla sonuçlandı.

AYRILIK HAKAN ALTUN'UN FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Ayrılık iddialarının ardından sosyal medyada Hakan Altun'un bir tabela önünde çekilen fotoğrafı yine gündem oldu.