Son dakika haberleri | AYDIN Ayrıldığı kadını öldürdükten sonra kendisini vurmuştu, yaşam savaşını kaybetti
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Son dakika haberleri | AYDIN Ayrıldığı kadını öldürdükten sonra kendisini vurmuştu, yaşam savaşını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | AYDIN Ayrıldığı kadını öldürdükten sonra kendisini vurmuştu, yaşam savaşını kaybetti

Son dakika haberi: Ayrıldığı kadını öldürdükten sonra kendisini vurmuştu, yaşam savaşını kaybettiAYDIN'da, bir süre birlikte yaşadığı Necla Demirbaş'ı (32) öldürüp aynı tabancayı başına ateşleyen Olgun Gül (26), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti
Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti

Ayrıldığı kadını öldürdükten sonra kendisini vurmuştu, yaşam savaşını kaybetti

AYDIN'da, bir süre birlikte yaşadığı Necla Demirbaş'ı (32) öldürüp aynı tabancayı başına ateşleyen Olgun Gül (26), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın Devlet Hastanesi'nde taşeron firmaya bağlı temizlik işçisi olarak çalışan Necla Demirbaş (32), geçen cumartesi günü, mesai bitiminin ardından saat 13.30 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak'taki evinin önünde geldi. Ancak kapının önünde 09 ADD 377 plakalı otomobilinde bekleyen Olgun Gül (26) ile karşılaştı. Beraber yaşadıkları ancak bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Olgun Gül, belindeki tabancayı çekip, Necla Demirbaş'a ateşledi. Göğsünden vurulan Demirbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Olgun Gül ise, aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Demirbaş, Aydın Devlet Hastanesi'ne, Olgun G. ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Necla Demirbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demirbaş, Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

Tedaviye alınan Olgun Gül ise, dün gece yarısı hayatını kaybetti.

Gül'ün, olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından Bu gece kurtuluşa ereceğiz, Allah'ım Affet ve Huzura Yolculuk yazdığı ortaya çıktı.

Son dakika haberleri | AYDIN Ayrıldığı kadını öldürdükten sonra kendisini vurmuştu, yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haberleri | AYDIN Ayrıldığı kadını öldürdükten sonra kendisini vurmuştu, yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haberleri | AYDIN Ayrıldığı kadını öldürdükten sonra kendisini vurmuştu, yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haberleri | AYDIN Ayrıldığı kadını öldürdükten sonra kendisini vurmuştu, yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haberleri | AYDIN Ayrıldığı kadını öldürdükten sonra kendisini vurmuştu, yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haberleri | AYDIN Ayrıldığı kadını öldürdükten sonra kendisini vurmuştu, yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haberleri | AYDIN Ayrıldığı kadını öldürdükten sonra kendisini vurmuştu, yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haberleri | AYDIN Ayrıldığı kadını öldürdükten sonra kendisini vurmuştu, yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haberleri | AYDIN Ayrıldığı kadını öldürdükten sonra kendisini vurmuştu, yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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