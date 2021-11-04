Aypera kimdir? Aypera robot mu, gerçek insan mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. İlk olarak 2022'de vizyona girecek olan "Digital Human" filmiyle sahneye çıkacak olan Aypera'nın "Işıl Işıl" adında bir şarkısı bulunuyor. Peki, Aypera ne demek? Aypera robotu kim yaptı?

AYPERA KİMDİR?

2020 yılında geliştirilen Aypera, Türkiye'nin ilk robot oyuncusudur. İlk olarak 2022'de vizyona girecek olan "Digital Human" filmiyle sahneye çıkacaktır. "Işıl Işıl" adında bir şarkısı bulunan Aypera'nın ileride konser vermesi de planlanmaktadır. Aypera, dijital ortamda var olan bir tasarım olarak karşımıza çıkmakta.

AYPERA ROBOTU KİM YAPTI, TASARLADI?

Aypera, içinde Bager Akbay, Tevfik Uyar ve Zeynep Nal Sezer'in içinde bulunduğu 15 kişilik bir grup tarafından üretilmiştir. Aypera'nın görsel tasarımında 3 boyutlu modelleme araçlarının yanı sıra Unreal Engine de kullanılırken yapay zeka yazılımı LSTM ve GPT-3'ten üretilmiştir.

Tasarımcı ekibin bir parçası olarak kendilerini Aypera'nın varoluş hikayesinde ona destekte bulunan kişiler diye açıklayan bilim kurgu yazarı ve bilim iletişimcisi Tevfik Uyar ise dış görünüşü oluştururken Türk insanının estetik standartlarını dikkate aldıklarını belirtti.

BİROL GÜVEN FİLMİN YÖNETMENİ OLACAK

Yapımcı ve senarist Birol Güven geçtiğimiz aylarda Aypera ile 'Digital Human' filmini çekeceklerini duyurmuştu. Aypera'nın geliştirici ekibinde Bager Akbay ve Tevfik Uyar'ın yanı sıra bilgisayar mühendisi ve yaratıcı teknolojist Zeynep Nal Sezer başta olmak üzere 15 kişi yer alıyor.

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