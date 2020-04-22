Aynur Aydın'dan bir sütyen çıkışı daha!
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Aynur Aydın'dan bir sütyen çıkışı daha!

Karantina sürecini pek çok ünlü isim gibi evinde geçiren şarkıcı Aynur Aydın, sütyen açıklamalarına bir yenisini daha ekledi

22.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:32
Aynur Aydın'dan bir sütyen çıkışı daha!

Aynur Aydın, geçtiğimiz hafta attığı yaptığı paylaşımda, "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" diyerek tepki çekmişti.

'Sütyenle arandaki problem ne?'

Ünlü şarkıcı, yeni bir sütyen paylaşımında bulundu. Aydın, "Bu sefer sütyensiz tweet atacağım" dedi. Ünlü şarkıcının takipçileri, "Sütyenle arandaki problem ne?" şeklinde çok sayıda yorumda bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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