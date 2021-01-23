Aynı yüksek gerilim hattına tırmandı, akıma kapılarak öldü
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Aynı yüksek gerilim hattına tırmandı, akıma kapılarak öldü

23.01.2021 21:56 | Son Güncelleme: 23.01.2021 22:02

Aynı yüksek gerilim hattına tırmandı, akıma kapılarak öldü Yüksek gerilim direğinden daha önce polisler kurtarmıştı bu sefer akıma kapılarak hayatını kaybetti Denizli'de yüksek gerilim hattına çıkan ve polis ekiplerinin ikna edeceği sırada elektrik akımına kapılan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Aynı yüksek gerilim hattına tırmandı, akıma kapılarak öldü

Yüksek gerilim direğinden daha önce polisler kurtarmıştı bu sefer akıma kapılarak hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de yüksek gerilim hattına çıkan ve polis ekiplerinin ikna edeceği sırada elektrik akımına kapılan şahıs hastanede hayatını kaybetti. Daha önce de yüksek gerilim direğine yarı çıplak halde çıkan şahıs, polisin çalışmaları sonucu ikna edilmişti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Mehmet Taşkın (44), aynı yüksek gerilim hattına çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri Taşkın'ı ikna edeceği sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Taşkın'ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Taşkın, yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

Daha önce de yüksek gerilim direğine çıkmıştı

Yaklaşık 1 ay önce alkollü araç kullandığı için trafik cezası yediği iddia edilen alkollü 44 yaşındaki Mehmet Taşkın, yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çıkmıştı. Yarı çıplak halde uzun süre direkte kalan vatandaş, müzakereci polis ve psikoloğun çabalarıyla ikna edilmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı yüksek gerilim hattına tırmandı, akıma kapılarak öldü
Aynı yüksek gerilim hattına tırmandı, akıma kapılarak öldü
Aynı yüksek gerilim hattına tırmandı, akıma kapılarak öldü
Aynı yüksek gerilim hattına tırmandı, akıma kapılarak öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILMAZ

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