Aynı adı taşıyan hangi iki padişah dede-torun değildir, hangi padişah dede-torundur?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Aynı adı taşıyan hangi iki padişah dede-torun değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Aynı adı taşıyan hangi iki padişah dede-torun değildir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Aynı adı taşıyan hangi iki padişah dede-torun değildir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
AYNI ADI TAŞIYAN HANGİ İKİ PADİŞAH DEDE-TORUN DEĞİLDİR?
A: I. Selim ve II. Selim
B: I. Mehmed ve II. Mehmed
C: I. Mahmud ve II. Mahmud
D: I. Ahmed ve II. Ahmed
Cevap: C