Aynı adı taşıyan hangi iki padişah dede-torun değildir, hangi padişah dede-torundur?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Aynı adı taşıyan hangi iki padişah dede-torun değildir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

AYNI ADI TAŞIYAN HANGİ İKİ PADİŞAH DEDE-TORUN DEĞİLDİR?

A: I. Selim ve II. Selim

B: I. Mehmed ve II. Mehmed

C: I. Mahmud ve II. Mahmud

D: I. Ahmed ve II. Ahmed

Cevap: C