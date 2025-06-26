Aynı adı taşıyan hangi iki padişah dede-torun değildir, hangi padişah dede-torundur?

Aynı adı taşıyan hangi iki padişah dede-torun değildir, hangi padişah dede-torundur?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Aynı adı taşıyan hangi iki padişah dede-torun değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Aynı adı taşıyan hangi iki padişah dede-torun değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Aynı adı taşıyan hangi iki padişah dede-torun değildir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

AYNI ADI TAŞIYAN HANGİ İKİ PADİŞAH DEDE-TORUN DEĞİLDİR?

A: I. Selim ve II. Selim

B: I. Mehmed ve II. Mehmed

C: I. Mahmud ve II. Mahmud

D: I. Ahmed ve II. Ahmed

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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