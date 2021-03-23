Ayna sendromu hastalığı nedir? Ayna sendromu tedavisi nasıl olur? Hamilelikte ayna sendromu nedir?

Nadir görülen, fakat günlük hayatınızı etkileyen Ayna sendromu hastalığı nedir? Ayna sendromu tedavisi nasıl olur? Hamilelikte ayna sendromu nedir?

Yaygın olarak bilinmeyen, Nadir görülen, fakat günlük hayatınızı etkileyen Ayna sendromu hastalığı nedir? Ayna sendromu tedavisi nasıl olur? Hamilelikte ayna sendromu nedir?

AYNA SENDROMU

Aynaya her baktığında fiziksel görünüşü ile uğraşması ve bunun zihni yorma derecesine rahatsızlıkvermesi durumudur. Ayna karşısında herkes kendini inceler, kusur bulur, Fakat, ayna sendromunda olay ciddi boyuttadır.

AYNA SENDROMU BELİRTİLERİ

Özellikle ayna sendromu kadınlarda hamilelik dönemlerinde görülür, Sürekli eleştiri, kendi ile uğraşma, sinir belirtileri gözükebilir.