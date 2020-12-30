Aylin Sözer'in evinin önünde kadınlardan eylem
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Aylin Sözer'in evinin önünde kadınlardan eylem

30.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:55
Aylin Sözer'in evinin önünde kadınlardan eylem

MALTEPE'de Kemal Ayyıldız tarafından feci şekilde öldürülen akademisyen Aylin Sözer için bir grup kadın, evinin önünde açıklama yaptı.

MALTEPE'de Kemal Ayyıldız tarafından feci şekilde öldürülen akademisyen Aylin Sözer için bir grup kadın, evinin önünde açıklama yaptı.

Öğretim görevlisi Aylin Sözer dün Kemal Ayyıldız tarafından Maltepe'deki evinde feci şekilde öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri üyesi bir grup kadın Sözer'in evinin önünde toplandı. Ellerinde, "Kadın cinayetlerini durduracağız", "Ölmek istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler, "Kadın cinayetlerini durduracağız", "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Başka Aylinler olmayacak" şeklinde slogan attı. Gruptakiler Aylin Sözer'in posta kutusuna karanfil bıraktı.


- İstanbul
Aylin Sözer'in evinin önünde kadınlardan eylem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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