AYLİN SÖZER'İN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI
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AYLİN SÖZER'İN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI

30.12.2020 16:54 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:54
AYLİN SÖZER'İN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI

Aylin Sözer'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kartal Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi'ne götürüldü.

Aylin Sözer'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kartal Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi'ne götürüldü.Öğretim görevlisi Aylin Sözer, Maltepe'deki evinde Kemal Ayyıldız tarafından dün feci şekilde öldürülmüştü. Sözer'in cansız bedeni otopsi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna getirildi. Sözer'in yakınları sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumunun önüne gelerek beklemeye başladı. Otopsinin tamamlanmasının ardından Aylin Sözer'in cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'ndan Kartal Soğanlık Mezarlık Müdürlüğü Gasilhanesi'ne götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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