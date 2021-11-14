Aylık kirası 80 bin TL olan Selin Ciğerci'nin komşusu ünlü çıktı

Sosyal medyada olduğu kadar, iş dünyasında da adından söz ettirmeyi başaran Selin Ciğerci , geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Zorlu Center 'a taşındığını ve artık burada yaşadığını söyleyen Selin Ciğerci, "Burası benim için çok güzel bir lokasyon. Arkadaşlarımı burada ağırladığım gibi, alışverişimi de hemen hallediyorum. Çok sevdiğim Gülşen'e de komşu olmuş oldum buraya taşınarak." açıklamasında bulundu.

Ciğerci'nin kirası olay olmuştu. Beykoz'daki villasını 57 milyon TL'ye satılığa çıkarıp, rezidansta yaşamaya başlayan Ciğerci'nin, 3+1 yeni evinin aylık kirasının 80 bin TL, aidatının ise 10 bin TL olduğu iddia edilmişti.