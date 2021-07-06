Aykut Demir yeniden BB Erzurumspor'da

BB Erzurumspor son olarak Boluspor'da forma giyen eski futbolcusu Aykut Demir'i transfer etti.

BB Erzurumspor son olarak Boluspor'da forma giyen eski futbolcusu Aykut Demir'i transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor'un ilk transferi eski futbolcusu stoper mevkiinde görev yapan 32 yaşındaki Aykut Demir oldu. 2019-2020 sezonunda Dadaşlarda forma giyen Demir'in kısa süre içerisinde BB Erzurumspor tarafından açıklanması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı