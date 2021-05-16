AYIYI ÇAYA DAVET ETTİ
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde köylüler karşılaştıkları ayıyı cep telefonu ile görüntüleyip çaya davet etti.
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde köylüler karşılaştıkları ayıyı cep telefonu ile görüntüleyip çaya davet etti.
Eflani'ye bağlı Aday Köyü'nde vatandaşlar yeşillik alanda çay içtikleri anda ormanlık alandaki ayıyı gördü. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaşlara bir süre bakan ayı orman içerisine kaçtı. Görüntülerde bir vatandaşın ayıya, ?Gel çay içelim diye davet etmesi güldürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı