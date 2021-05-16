AYIYI ÇAYA DAVET ETTİ

Şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırıldı! Bakanlığın sadece tek bir şartı var

Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde köylüler karşılaştıkları ayıyı cep telefonu ile görüntüleyip çaya davet etti.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde köylüler karşılaştıkları ayıyı cep telefonu ile görüntüleyip çaya davet etti.

Eflani'ye bağlı Aday Köyü'nde vatandaşlar yeşillik alanda çay içtikleri anda ormanlık alandaki ayıyı gördü. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaşlara bir süre bakan ayı orman içerisine kaçtı. Görüntülerde bir vatandaşın ayıya, ?Gel çay içelim diye davet etmesi güldürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı