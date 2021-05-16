AYIYI ÇAYA DAVET ETTİ
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AYIYI ÇAYA DAVET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde köylüler karşılaştıkları ayıyı cep telefonu ile görüntüleyip çaya davet etti.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde köylüler karşılaştıkları ayıyı cep telefonu ile görüntüleyip çaya davet etti.

Eflani'ye bağlı Aday Köyü'nde vatandaşlar yeşillik alanda çay içtikleri anda ormanlık alandaki ayıyı gördü. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaşlara bir süre bakan ayı orman içerisine kaçtı. Görüntülerde bir vatandaşın ayıya, ?Gel çay içelim diye davet etmesi güldürdü.

AYIYI ÇAYA DAVET ETTİ
AYIYI ÇAYA DAVET ETTİ
AYIYI ÇAYA DAVET ETTİ
AYIYI ÇAYA DAVET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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