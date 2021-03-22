Ayın evreleri sırasıyla... Ayın evreleri nasıl oluşur?
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Ayın evreleri sırasıyla... Ayın evreleri nasıl oluşur?

22.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:26
Ayın evreleri sırasıyla... Ayın evreleri nasıl oluşur?

Ayın evreleri nasıl oluşur? Sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ayın evreleri sırasıyla... Karanlık gecelerde etrafımızı aydınlatan ay, ışıklandırmanın yanı sıra aynı zamanda bizlere görsel bir şölen de sunar. Peki, ay neden birbirinden değişik şekillerde görünür? Ayın hareketleri nelerdir ve evreleri nasıl oluşur? A

AYIN EVRELERİ

Bu sekiz evre sırasıyla yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün evreleri Ay'ın ana evreleridir.

Ayın 4 ana evresi nelerdir?

  • Yeni Ay.
  • İlk Çeyrek .
  • Dolunay.
  • Üçüncü Çeyrek ( Son Çeyrek )

Ayın Evreleri Nasıl Oluşur?

Ay'ın 4 ana 4 de ara evresi bulunmaktadır. Uydu, Güneş'ten gelen ışıkları yansıtırken farklı görünmekte ve bunlara da evre denilmektedir. Buna göre, Ay'a ait 8 evre aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. Ay'ın bu evreleri toplam 29,5 günde tamamlanır.

- Yeni Ay: Ay, bu evrede Güneş ile Dünya arasındadır. Uydunun karanlık bölgesi Dünya'ya dönük olduğu için gökyüzünde Ay'ı görmek mümkün olmaz.

- Hilal: Ay, bu evrede Güneş'in doğusundadır ve C harfinin tersine benzer.

- İlk Dördün: Bu evre Hilal'den bir hafta sonra görülür ve uydu D harfine benzeyen bir görüntü sergiler.

- Şişkin Ay: Ay, ilk dördün ile Dolunay arasındadır.

- Dolunay: Burada Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına girer. Ay, tam bir daire şeklindedir.

- Şişkin Ay: Ay, son dördün evresine yaklaşmaya başlar.

- Son Dördün: Burada uydunun sol tarafı aydınlanır. Ay'ın şekli D harfinin tersine benzer.

- Hilal: Burada Ay, Güneş'in doğusuna düşer ve C şekline benzer.

Ayın Hareketleri

Ay da Dünya gibi sürekli hareket eden bir yapıdadır. Bu bağlamda, uydunun toplamda 3 hareketi bulunur. Uydu; kendi etrafında, Güneş'in çevresinde ve Dünya'nın çevresinde döner. Tüm bu hareketlerin tamamlanması ise farklı hızlarda olduğu için farklı süreçleri kapsar.

Ay'ın Dünya ekseninde dönme hareketi ile kendi etrafında bir turu tamamlaması aynı anda biter. Bu bağlamda, Ay'ın her iki hareketinin tamamlanma süresi 27 gün ve 8 saattir. Ay'ın Güneş çevresindeki bir turu ise Dünya ile aynı zaman diliminde tamamlanır. Yani Ay, 365 gün ve 6 saatte Güneş'in etrafındaki bir turun sonuna gelir.

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