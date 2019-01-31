CHP İstanbul Sultanbeyli İlçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan Koç Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP İstanbul Sultanbeyli İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Sultanbeyli İlçesi Belediye Başkan adayı Ayhan Koç kimdir?

AYHAN KOÇ KİMDİR?

Başkan adayı Koç, 1965 yılında Horasan'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Horasan'da tamamladı. Ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1998 yılından bu yana İstanbul'da görev yapıyor.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

Koç, Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde 8 yıl çalıştıktan sonra 2007 yılında özel bir hastanede görev yaptı. 2009 yılındaki Yerel Seçimlerde AK Parti Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi. 2014 yılında ikinci kez belediye meclis üyeliğine seçildi ve belediye başkan yardımcılığı yaptı. Ayhan Koç, evli ve 2 çocuk babasıdır.