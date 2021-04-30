Aygün Aydın Türk Milletine hakaret etti! Aygün Aydın Türk Milleti hakkındaki sözleri!

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan programda bugün yayına bağlanan kadın, Aygün Aydın hakkında iddialarda bulundu. Söylemezsem Olmaz programında Aygün Aydın hakkında neler konuşuldu? Aygün Aydın Söylemezsem Olmaz programına kim bağlandı? Aygün Aydın Türk milletine hakaret etti! Aygün Aydın Türk milleti hakkındaki sözleri!

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan programda bugün yayına bağlanan kadın, Aygün Aydın hakkında iddialarda bulundu. Söylemezsem Olmaz programında Aygün Aydın hakkında neler konuşuldu? Aygün Aydın Söylemezsem Olmaz programına kim bağlandı? Aygün Aydın Türk milletine hakaret etti! Aygün Aydın Türk milleti hakkındaki sözleri!

AYGÜN AYDIN TÜRK MİLLETİNE HAKARET

Bugün yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Canlı yayına bağlanan Sevgi adındaki hanımefendi, sevgilisinin kendisini Aygün Aydın ile aldattığını öne sürdü. Sevgi Hanım, Aygün Aydın'ın para karşılığında sevgilisi ile birlikte olduğunu iddia etti. Konu ile ilgili açıklamaya yapmayan Aygül Aydın, instagram hesabından kendisine iftira atıldığını dile getirdi. Instagram hesabından videolar paylaşan Aygün Aydın Türk Milleti hakkında ikiyüzlü ve ş... ifadelerini kullandı.