Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın kaç yaşında, nereli?

Aygün Aydın kimdir? sorusu, özellikle magazin dünyasını yakından takip edenler tarafından sıkça araştırılıyor. İstanbul doğumlu olan Aygün Aydın, Beykent Üniversitesi'nde Televizyon Haberciliği ve Programcılığı eğitimi alarak medya sektörüne adım atmıştır. Kariyerine modellikle başlayan Aydın, kısa sürede televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Peki, Aygün Aydın kaç yaşında, nereli?

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın'ın kariyer serüveni, 2014 yılında Mustafa Ceceli ve Ravi İncigöz'ün birlikte seslendirdiği "Şeker" adlı müzik klibinde yer almasıyla başladı. Ardından 2015 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Bu Tarz Benim" yarışmasının 2. sezonuna katılarak geniş kitlelerce tanındı. Bu çıkışı, ona televizyon dünyasında birçok yeni kapı açtı.

Moda yarışmalarının ardından, dizi oyunculuğuna yönelen Aydın; "İnadına Aşk", "Bay Yanlış" (Şebnem rolü), "Kırmızı Oda", "Menajerimi Ara", "Yasak Elma" ve "Muhteşem Yüzyıl: Kösem" gibi yapımlarda yer aldı. Böylece oyunculuk alanında da adından söz ettirmeye başladı.

AYGÜN AYDIN KAÇ YAŞINDA?

1994 veya 1995 doğumlu olan Aygün Aydın, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 30-31 yaşındadır. Aslen İstanbullu olan Aydın, modellikten oyunculuğa uzanan kariyer yolculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.