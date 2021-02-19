Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya aşk dolu paylaşım
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Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya aşk dolu paylaşım

19.02.2021 22:30 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:38
Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya aşk dolu paylaşım

Cemiyet hayatının hızlı ismi Hakan Sabancı ile yakın zamanda yeni aşka yelken açan Aygün Aydın, romantik sözlerle dolu bir paylaşım yaptı. Aydın'ın "Oysa yıllardır hep karşımdaymışsın" notlu paylaşımını Sabancı'ya ithafen yazdığı konuşuldu.

Hakan Sabancı adı yeni aşka yelken açtığı konuşulan genç oyuncu Aygün Aydın'dan gündem olacak bir paylaşım geldi.

HAKAN SABANCI'YA AŞK DOLU İMA

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yalıda çekilmiş fotoğrafını paylaşan Aydın, gönderisine, "Oysa yıllardır hep karşımdaymışsın. Belki bilmeden birlikte boğazı seyretmişizdir. Ben sana karşı, sen bana karşı..." notunu ekledi. Güzel oyuncunun romantik sözlerle yaptığı paylaşım akıllara cemiyet hayatının ünlü ismi Hakan Sabancı'yı getirdi. Öyle ki Aygün Aydın'ın bu paylaşımı, Sabancı'nın yalısında çektiği de konuşuldu.

14 ŞUBAT'I BİRLİKTE GEÇİRMİŞLERDİ

Geçtiğimiz gün aşk haberleri gündeme bomba gibi düşen Hakan Sabancı ve Aygün Aydın'ın ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştıkları ve kısa sürede ilişkiye adım attıkları konuşulmuştu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de Alaçatı'da geçiren çifte, kısa tatillerinde Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı da eşlik etmişti.

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