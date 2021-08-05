Aydos Ormanı'nda küçük çaplı yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydos Ormanı'nda küçük çaplı yangın çıktı

Aydos Ormanı'nda küçük çaplı yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydos Ormanı'nda yaklaşık 100 metrekarelik alanda yangın çıktı.

Aydos Ormanı'nda yaklaşık 100 metrekarelik alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Öte yandan mahalleli, yanan ormanlık alandan iki kişinin kaçtığını gördüklerini iddia etti.

Kartal ilçesi sınırlarında Aydos Ormanı içerisinde saat 14.20 sıralarında yangın çıktı. Yolun yaklaşık 200 metre uzağındaki ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 100 metrekarelik alanın yandığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili polis inceleme başlattı. Öte yandan ormanlık alanda havadan helikopterle denetimler sürüyor.

Öte yandan çevrede oturan mahalleliler, ormanlık alandan iki kişinin kaçtığını gördüklerini iddia etti.

Yangına tanık olan Şener Yetişli, "Balkonda oturuyordum, çay içiyordum. Alevleri görünce arkadaşımı aradım. "Koş markete haber ver itfaiye gelsin" dedim. Ondan sonra bayağı büyüdü. İki kişilerdi, birisinde beyaz tişört siyah pantolon vardı ötekini çözemedim. Yukarı doğru kaçtılar" dedi.

(Furkan Çon/İHA)

Aydos Ormanı'nda küçük çaplı yangın çıktı
Aydos Ormanı'nda küçük çaplı yangın çıktı
Aydos Ormanı'nda küçük çaplı yangın çıktı
Aydos Ormanı'nda küçük çaplı yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki yangınla ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok
Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki yangınla ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Deniz Akkaya Aleyna Tilki Yıldız Tilbe
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydos Ormanı'nda küçük çaplı yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 15:40:16. #1.16#

title