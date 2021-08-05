Son dakika... Aydos Ormanı'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Son dakika... Aydos Ormanı'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika... Aydos Ormanı'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ AYDOS Ormanı'nın Kartal'da kalan bölümünde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ AYDOS Ormanı'nın Kartal'da kalan bölümünde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Aydos Ormanı'nın Kartal'da kalan bölümünde saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Polis helikopteri ise ormanlık alanda devriye gezdi. 

"İKİ KİŞİLERDİ, YUKARI DOĞRU KAÇTILAR"

Yangını gören Şener Yetişkin, "Balkonda oturup çay içiyorduk. Alevleri görünce arkadaşımı aradım. Uzakta oturuyorum ben de. İki kişilerdi. Birisinde beyaz tişört ve siyah pantolon vardı. Ötekini çözemedim. Yukarı doğru kaçtılar. Bir daha da göremedim onları." dedi. 

Son dakika... Aydos Ormanı'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika... Aydos Ormanı'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika... Aydos Ormanı'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika... Aydos Ormanı'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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