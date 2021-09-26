Aydos Göleti'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı - Haberler
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Aydos Göleti'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de Aydos Ormanı'nda bulunan gölete giren ve bir süre sonra kaybolan Hüseyin Eriş'i arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de Aydos Ormanı'nda bulunan gölete giren ve bir süre sonra kaybolan Hüseyin Eriş'i arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

Sabah saatlerinde polis dalgıçlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi gölette arama çalışması başlattı.

Sağlık ekipleri ve polis olay yerinde hazır beklerken, Eriş'in yakınlarının bekleyişi de sürüyor.

Dün arkadaşlarıyla gölet kenarına gelen 39 yaşındaki Hüseyin Eriş, suya girmiş, bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Olay yerine gelen ekipler, gölette kaybolan Eriş'i bulmak için çalışma başlatmış, hava kararıncaya kadar sürdürülen çalışmalardan bir sonuç alınamamıştı.

Aydos Göleti'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Aydos Göleti'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Aydos Göleti'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Aydos Göleti'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aydos Göleti'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı - Haberler
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