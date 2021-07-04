Aydınlatma direğine çarparak takla attı, hız kadranı 120'de takılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
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Aydınlatma direğine çarparak takla attı, hız kadranı 120'de takılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı

Aydınlatma direğine çarparak takla attı, hız kadranı 120'de takılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel

YALOVA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı.

YALOVA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yalova'nın Bahçelievler Mahallesi'nde Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kemal Arslan (23), 77 DU 325 plakalı otomobilin kontrolünü aşırı hız nedeniyle kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla atarken, sürücü Kemal Arslan araçtan yola fırladı. Kazada, Arslan ile otomobildeki yolcular Merve Kayahan (21) ve Eda Doğru (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, hurdaya dönen otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, kazayla ilgili soruşturmaya başladı.

Aydınlatma direğine çarparak takla attı, hız kadranı 120'de takılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
Aydınlatma direğine çarparak takla attı, hız kadranı 120'de takılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
Aydınlatma direğine çarparak takla attı, hız kadranı 120'de takılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
Aydınlatma direğine çarparak takla attı, hız kadranı 120'de takılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
Aydınlatma direğine çarparak takla attı, hız kadranı 120'de takılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
Aydınlatma direğine çarparak takla attı, hız kadranı 120'de takılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
Aydınlatma direğine çarparak takla attı, hız kadranı 120'de takılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız

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Aydınlatma direğine çarparak takla attı, hız kadranı 120'de takılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
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