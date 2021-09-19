Aydınlatma direğine çarpan vincin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydınlatma direğine çarpan vincin sürücüsü yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Aydınlatma direğine çarpan vincin sürücüsü yaralandı

ELAZIĞ'da aydınlatma direğine çarpan vincin sürücü Levent Şeker, yaralandı.

ELAZIĞ'da aydınlatma direğine çarpan vincin sürücü Levent Şeker, yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü Levent Şeker'in kullandığı 34 ER 3082 plakalı vinç, yokuş aşağı seyir sırasında kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen vincin sürücüsü Şeker yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şeker, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Aydınlatma direğine çarpan vincin sürücüsü yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan vincin sürücüsü yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan vincin sürücüsü yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan vincin sürücüsü yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

 Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

 BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bergen Düm Tek Tek Bensu Soral Burak Yamantürk
Spor Mesut Özil Arda Turan Stefan Kuntz Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydınlatma direğine çarpan vincin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 14:38:18. #1.17#