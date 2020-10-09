Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

09.10.2020 23:48 | Son Güncelleme: 10.10.2020 00:26
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı KARABÜK'te, otomobilin aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı 
KARABÜK'te, otomobilin aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Köksal Kuşçu (41) idaresindeki 34 BZE 446 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri geldi. Kazada sürücü Köksal Kuşçu, eşi Meral Kuşçu (39), çocukları Maksut (6) ve Hira Kuşçu (2) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Şeh Sabah Vladimir Putin Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Halil Sezai Caner Cindoruk Erdal Beşikçioğlu
Spor Ahmet Ağaoğlu Roland Garros Hamza Hamzaoğlu Manuel Fernandes Robert Prosinecki
Daha Fazla Erkek Hatay Belen Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 00:26:59. #1.15#
title