Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı KARABÜK'te, otomobilin aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

KARABÜK'te, otomobilin aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Köksal Kuşçu (41) idaresindeki 34 BZE 446 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri geldi. Kazada sürücü Köksal Kuşçu, eşi Meral Kuşçu (39), çocukları Maksut (6) ve Hira Kuşçu (2) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR