Aydın Valisi Aksoy, narkotik birimlerine 'UYUMA'yı tanıttı
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Aydın Valisi Aksoy, narkotik birimlerine 'UYUMA'yı tanıttı

16.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:31
Aydın Valisi Aksoy, narkotik birimlerine 'UYUMA'yı tanıttı

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu'nu (UYUMA) tanıttı.

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu'nu (UYUMA) tanıttı. 

Aydın Valiliği'ndeki tanıtım toplantısına, Vali Aksoy'un yanı sıra Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ile polis ve jandarma narkotik ekipleri katıldı. Toplantıya kentte görev yapan narkotik köpekleri Mişa ve Dila da getirildi.

'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da uygulamaya geçirildiğini belirten Vali Hüseyin Aksoy, "Özellikle narkotik suçlarla ilgili mücadelede son yıllarda Türkiye'de önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanlığı'mız bünyesi içerisinde 'Narko Projesi' uygulanmaya başlandı. 2017 yılı ve 2018 yılı içerisinde yerli bir yazılım olan 'UYUMA' aplikasyonu geliştirildi. Uyuşturucuyla bağımlılıkla mücadelede herkese önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu anlamda geliştirilen 'UYUMA' projesiyle herkesin bulunduğu bölgedeki durumu, ihbar edebileceği ve bildirebileceği bir mekanizma. İhbarda bulunan kişilerin kimlikleri kesinlikle gizli tutulmaktadır. Bu anlamda herkesin rahat olması ve kafasında herhangi bir soru işaretinin bulunmaması gerekiyor. Gerek Google Play'de gerek App Store'de bu uygulamayı indirebilirler. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Temennimiz çok sayıda kişinin bu programı indirmesi ve olumsuz bir durum tespit ettiğinde ilgili birimlerle bunu paylaşmasıdır. Bu vatandaşlık görevidir" dedi.'UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE EN İYİ İLLERDENİZ'

Vali Aksoy, "Gerek jandarmamız gerekse polisimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Biz bu alanda uyuşturucu ile mücadelede en iyi iller arasında yer almaktayız. Ancak bu bizi rehavete kaptırmamalı, daha ciddi, daha duyarlı bir şekilde, herkesin bu konuda hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.


Aydın Valisi Aksoy, narkotik birimlerine 'UYUMA'yı tanıttı
Aydın Valisi Aksoy, narkotik birimlerine 'UYUMA'yı tanıttı
Aydın Valisi Aksoy, narkotik birimlerine 'UYUMA'yı tanıttı
Aydın Valisi Aksoy, narkotik birimlerine 'UYUMA'yı tanıttı
Aydın Valisi Aksoy, narkotik birimlerine 'UYUMA'yı tanıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

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