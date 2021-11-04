Aydın Valisi Aksoy ADÜ'lü öğrenciler ile birlikte yemek yedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Valisi Aksoy ADÜ'lü öğrenciler ile birlikte yemek yedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydın Valisi Aksoy ADÜ'lü öğrenciler ile birlikte yemek yedi

Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) bulunan 2 bin 394 kişilik kız yurdunu ziyaret eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, öğrencilerle birlikte yemek yiyerek sohbet etti.

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) bulunan 2 bin 394 kişilik kız yurdunu ziyaret eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, öğrencilerle birlikte yemek yiyerek sohbet etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy eşi Hülya Aksoy ile birlikte ADÜ'de öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi. Vali Aksoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adnan Menderes Üniversitesi kampüsü içerisinde yapılan ve geçtiğimiz haftalarda hizmete açılan 2 bin 394 kişilik Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerle çay içip sohbet eden Aksoy, yeni yurt binasının öğrencilere hayırlı olması diledi. - AYDIN

Aydın Valisi Aksoy ADÜ'lü öğrenciler ile birlikte yemek yedi

Aydın Valisi Aksoy ADÜ'lü öğrenciler ile birlikte yemek yedi

Aydın Valisi Aksoy ADÜ'lü öğrenciler ile birlikte yemek yedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title