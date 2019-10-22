Aydın tiyatro geliri geliriyle bedensel engelliye akülü sandalye alındı

22.10.2019 10:43

Tiyatro geliri geliriyle bedensel engelliye akülü sandalye alındı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sahnelenen tiyatro oyununun geliriyle bedensel engelli Murat Bozkurt'a (41) akülü sandalye alındı.

Ev kadını, evli ve 1 çocuk annesi Fadime Dönmez'in yazıp yönettiği, kadına yönelik şiddetin işlendiği 'Yankı' adlı tiyatro oyunu, 27 Ağustos'ta İncirliova Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. İncirliova Belediyesi katkıları, İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği (İNEYDER) işbirliğiyle sahnelenen oyundan, 4 bin 500 lira gelir elde edildi. Bu gelirle, bedensel engelli Murat Bozkurt'a (41) akülü sandalye alındı. İNEYDER Başkanı Merve Uysal ve oyunun yazarı Fadime Dönmez, dernek üyeleri birlikte Bozkurt'un evine giderek, akülü sandalyeyi teslim etti. Yaptıkları çalışma hakkında konuşan Dönmez, Önce ücretsiz yapacaktık. Dernekteki arkadaşların tavsiyesi üzerine biletli yaptık. Tiyatrodan kazandığımız parayla kardeşimize akülü sandalye alarak, teslim ettik. Çok mutlu olduk dedi. İNEYDER Başkanı Uysal ise, Senaryoyu yazan, oynayan, ayrıca destek veren belediyemize ve vatandaşlara çok teşekkür ediyoruz dedi. Akülü sandalyeye kavuşan Murat Bozkurt, Yıllarca şoförlük yaptım. Geçen yıl talihsiz bir trafik kazası sonrası sakat kaldım. Bacaklarım tutmuyor. Akülü sandalyeye kavuştuğum için çok duygulandım. Allah hepsinden razı olsun. Beni çok mutlu ettiler. Kaza yaptım sakat kaldım ama Allah beni sizlerle tanıştırdı dedi.

Kaynak: DHA