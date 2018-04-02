Aydın Ticaret Odası Seçimleri

Aydın Ticaret Odası (AYTO) seçimlerinde mevcut başkan Hakan Ülken liderliğindeki "Güneş Grubu" 17 komitenin 15'ini kazandı.

Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seçimlerde, Ömer Özkaya liderliğindeki "Beyaz Grup" ile mevcut başkan Ülken liderliğindeki "Güneş Grubu" yarıştı.

Yapılan seçimde Ülken'in grubu 17 komitenin 15'ini kazandı.

Ülken, seçimin ardından yaptığı konuşmada, üyelerin kendilerine daha güçlü yetki verdiklerini belirterek, "Projelerimiz çok fazla, devam etmek istiyoruz demiştik. Aydın'ımıza ve Allah'ımıza güveniyoruz dedik. Bu kadar güzel insan bir arada olunca zafer kaçınılmaz oluyor." dedi.